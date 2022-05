Bret Hart: “Impazzisco all’idea che Goldberg stia ancora guadagnando milioni di dollari” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La carriera sul ring di Bret “The Hitman” Hart ebbe fine durante WCW Starrcade del 1999 per via di un calcio mal eseguito da parte di Goldberg. Le conseguenze per Bret furono drammatiche; dovette fare i conti con una sindrome post commozione cerebrale che di fatto gli impedì di salire nuovamente sul ring. Per anni i rapporti con “Da Man” sono stati molto tesi; il tempo ha un po’ curato le ferite, che, però, non si sono mai rimarginate. Bret ancora oggi ha l’amaro in bocca e non lo nasconde. “Ho l’amaro in bocca” Durante una recente intervista con “Lucha Libre Online”, Bret Hart è tornato a parlare di Goldberg e dell’episodio che ha segnato la fine della sua carriera da wrestler. Sono passati molti anni, ma l’amarezza non è ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 11 maggio 2022) La carriera sul ring di“The Hitman”ebbe fine durante WCW Starrcade del 1999 per via di un calcio mal eseguito da parte di. Le conseguenze perfurono drammatiche; dovette fare i conti con una sindrome post commozione cerebrale che di fatto gli impedì di salire nuovamente sul ring. Per anni i rapporti con “Da Man” sono stati molto tesi; il tempo ha un po’ curato le ferite, che, però, non si sono mai rimarginate.oggi ha l’amaro in bocca e non lo nasconde. “Ho l’amaro in bocca” Durante una recente intervista con “Lucha Libre Online”,è tornato a parlare die dell’episodio che ha segnato la fine della sua carriera da wrestler. Sono passati molti anni, ma l’amarezza non è ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bret Hart: 'Impazzisco all'idea che Goldberg stia ancora guadagnando milioni di dollari' -… - i100match : 34. Bret Hart vs. Mr. Perfect - Intercontinental Championship Match: SummerSlam 1991 Quando i due pionieri del wre… - i100match : 29. Bret Hart vs. British Bulldog - Intercontinental Championship Match: SummerSlam 1992 Ok si certo forza Italia,… - i100match : 27. Bret Hart vs. Shawn Michaels - WWF Championship Match: Survivor Series 1997 Fate spazio tra la rivoluzione fra… - i100match : 13. Bret Hart vs. Owen Hart: WrestleMania X La miglior apertura per WrestleMania di sempre. Questo non è un incont… -