Brescia, 11enne ruba 1.500 euro dal bar di famiglia per pagare i bulli: 'Volevano sempre più soldi' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sperava di tenerli buoni con le merendine e invece per lasciarlo in pace i bulli chiedevano soldi, sempre di più soldi. Un bambino di 11 anni di Brescia è arrivato a rubare dalla cassa del bar di ...

