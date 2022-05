Brave and Beautiful anticipazioni dal 16 al 20 maggio 2022, Cesur arrestato per omicidio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle puntate di Brave and Beautiful trasmessi da lunedì 16 a venerdì 20 maggio 2022 proseguono le indagini di Cesur e Suhan per scoprire chi ha ucciso Fugen. I due all’hotel riescono a parlare con il vigilante scomparso che però è stato minacciato da Salih. Nel frattempo Tahsin riceve un video dove emerge chi è stato a togliere la vita alla madre dell’Alemdaroglu. Più tardi nel bosco Tashin ha una brutta discussione con Salih e quest’ultimo viene accidentalmente colpito da un proiettile. Riza poi ha filmato tutto e minaccia il Korludag che vorrebbe portare la registrazione ricevuta nelle mani della polizia, ma Riza lo tiene in pugno. Viene poi inscenato un omicidio e incastrato Cesur che viene arrestato. Tutto sulle puntate di Brave ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle puntate diandtrasmessi da lunedì 16 a venerdì 20proseguono le indagini die Suhan per scoprire chi ha ucciso Fugen. I due all’hotel riescono a parlare con il vigilante scomparso che però è stato minacciato da Salih. Nel frattempo Tahsin riceve un video dove emerge chi è stato a togliere la vita alla madre dell’Alemdaroglu. Più tardi nel bosco Tashin ha una brutta discussione con Salih e quest’ultimo viene accidentalmente colpito da un proiettile. Riza poi ha filmato tutto e minaccia il Korludag che vorrebbe portare la registrazione ricevuta nelle mani della polizia, ma Riza lo tiene in pugno. Viene poi inscenato une incastratoche viene. Tutto sulle puntate di...

