Boxe, Irma Testa vince per KO ai Mondiali! Kimura travolta, l’azzurra vola agli ottavi di finale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Irma Testa prosegue la propria avventura ai Mondiali 2022 di Boxe femminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). l’azzurra ha travolto la giapponese Mona Kimura, imponendosi per KO tecnico al termine della seconda ripresa. La campana si è così qualificata agli ottavi di finale della categoria fino a 57 kg: tra tre giorni il nostro peso piuma tornerà sul ring della metropoli anatolica per affrontare la polacca Sandra Krystyna Kruk, capace di regolare la croata Dea Bolanca. Irma Testa ha incominciato in maniera arguta e facendosi preferire per la sua proverbiale tecnica pugilistica, riuscendo a schivare i velleitari tentativi della nipponica. Nel finale del primo round, però, la ribattezzata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)prosegue la propria avventura ai Mondiali 2022 difemminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia).ha travolto la giapponese Mona, imponendosi per KO tecnico al termine della seconda ripresa. La campana si è così qualificatadidella categoria fino a 57 kg: tra tre giorni il nostro peso piuma tornerà sul ring della metropoli anatolica per affrontare la polacca Sandra Krystyna Kruk, capace di regolare la croata Dea Bolanca.ha incominciato in maniera arguta e facendosi preferire per la sua proverbiale tecnica pugilistica, riuscendo a schivare i velleitari tentativi della nipponica. Neldel primo round, però, la ribattezzata ...

