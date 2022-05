Boxe femminile, Olena Savchuk travolge Kim all’esordio e vola agli ottavi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grande esordio di Olena Savchuk ai Mondiali 2022 di Boxe femminile, che si stanno svolgendo al Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). L’azzurra si è imposta sul 5-0 contro la sudcoreana Cheawon Kim, conquistando l’accesso agli ottavi di finale della categoria fino a 52 kg. Il giudice irlandese ha premiato Savchuk per 30-26, due giudici hanno ravvisato 30-27 e altri due 29-28. Nel prossimo turno se la dovrà con la tedesca Cathy Jean Satorius. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grande esordio diai Mondiali 2022 di, che si stanno svolgendo al Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). L’azzurra si è imposta sul 5-0 contro la sudcoreana Cheawon Kim, conquistando l’accessodi finale della categoria fino a 52 kg. Il giudice irlandese ha premiatoper 30-26, due giudici hanno ravvisato 30-27 e altri due 29-28. Nel prossimo turno se la dovrà con la tedesca Cathy Jean Satorius. SportFace.

