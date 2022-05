Boxe femminile, Olena Savchuk si sbarazza di Kim e accede agli ottavi dei Mondiali 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Olena Savchuk ha esordito brillantemente ai Mondiali 2022 di Boxe femminile, in corso di svolgimento al Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). L’azzurra ha infatti travolto la sudcoreana Cheawon Kim, imponendosi con verdetto unanime (5-0) . L’atleta di origini ucraine si è così qualificata agli ottavi di finale della categoria fino a 52 kg. I pesi mosca non saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma potranno qualificarsi e competere in una categoria che accorpa i 52 kg e i 54 kg (pesi gallo). La classe 1994 ha giganteggiato contro l’asiatica, proponendo un ottimo pugilato da punto di vista tecnico e agonistico. La nostra portacolori ha saputo destreggiarsi brillantemente sul ring, risultando elegante e capace di controllare la situazione con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha esordito brillantemente aidi, in corso di svolgimento al Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). L’azzurra ha infatti travolto la sudcoreana Cheawon Kim, imponendosi con verdetto unanime (5-0) . L’atleta di origini ucraine si è così qualificatadi finale della categoria fino a 52 kg. I pesi mosca non saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma potranno qualificarsi e competere in una categoria che accorpa i 52 kg e i 54 kg (pesi gallo). La classe 1994 ha giganteggiato contro l’asiatica, proponendo un ottimo pugilato da punto di vista tecnico e agonistico. La nostra portacolori ha saputo destreggiarsi brillantemente sul ring, risultando elegante e capace di controllare la situazione con ...

