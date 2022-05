**Borsellino: pm, 'su strage Sisde o non ha saputo fare proprio mestiere o c'è dell'altro...'** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Caltanissetta, 11 mag. (Adnkronos) - Sul falso pentito di mafia Vincenzo Scarantino e il suo ruolo in Cosa nostra "o i Servizi segreti non hanno saputo fare il proprio mestiere oppure c'era dell'altro...". A dirlo è il pm Stefano Luciani, proseguendo la requisitoria nel processo sul depistaggio sulla strage di Via D'Amelio. Il magistrato parlare in particolare di una nota datata 10 ottobre del 1992. "Una nota del Sisde che ha due particolarità - dice Luciani - quello che dice e quello che non dice". E poi rincara la dose: "E' impensabile che i Servizi di informazione, facendo il loro mestiere, cioè acquisire informazioni sul territorio, non avessere saputo o compreso o capito che Scarantino era, per dirla alla dottor ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Caltanissetta, 11 mag. (Adnkronos) - Sul falso pentito di mafia Vincenzo Scarantino e il suo ruolo in Cosa nostra "o i Servizi segreti non hannoiloppure c'era...". A dirlo è il pm Stefano Luciani, proseguendo la requisitoria nel processo sul depistaggio sulladi Via D'Amelio. Il magistrato parlare in particolare di una nota datata 10 ottobre del 1992. "Una nota delche ha due particolarità - dice Luciani - quello che dice e quello che non dice". E poi rincara la dose: "E' impensabile che i Servizi di informazione, facendo il loro, cioè acquisire informazioni sul territorio, non avessereo compreso o capito che Scarantino era, per dirla alla dottor ...

