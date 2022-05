Borsellino, la Procura chiede condanne alte per i poliziotti: «C’è stato un gigantesco depistaggio» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un depistaggio “gigantesco” e “inaudito” che “ha coperto alleanze mafiose di alto livello”. Ecco perché, come riporta l’Adnkronos, secondo la Procura di Caltanissetta, i tre poliziotti che facevano parte del “Gruppo Falcone e Borsellino” e che fu istituito dopo la strage di Via D’Amelio, “devono essere condannati”. Come ricostruisce l’agenzia, a sollecitare le condanne, altissime, per Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, è stato, al termine della requisitoria fiume, il Procuratore capo in persona, Salvatore De Luca, con accanto i pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso, subentrato da pochi mesi nel pool. De Luca ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi per Mario Bo, e nove anni e mezzo per gli altri due Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un” e “inaudito” che “ha coperto alleanze mafiose di alto livello”. Ecco perché, come riporta l’Adnkronos, secondo ladi Caltanissetta, i treche facevano parte del “Gruppo Falcone e” e che fu istituito dopo la strage di Via D’Amelio, “devono essere condannati”. Come ricostruisce l’agenzia, a sollecitare le, altissime, per Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, è, al termine della requisitoria fiume, iltore capo in persona, Salvatore De Luca, con accanto i pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso, subentrato da pochi mesi nel pool. De Luca ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi per Mario Bo, e nove anni e mezzo per gli altri due Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. ...

