Bonus bici e monopattini 2022: ultimi giorni per le domande (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fino al 13 maggio 2022 sarà possibile fare domanda per il Bonus mobilità sostenibile, o “Bonus bici e monopattini“, il credito d’imposta fino a 750 euro previsto per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni con conseguente rottamazione di un vecchio veicolo di categoria M1. L’Agenzia delle Entrate aveva fornito il modello e le istruzioni con il Provvedimento del 28 gennaio 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 e riguarda esclusivamente le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia precisa inoltre che la ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fino al 13 maggiosarà possibile fare domanda per ilmobilità sostenibile, o ““, il credito d’imposta fino a 750 euro previsto per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni con conseguente rottamazione di un vecchio veicolo di categoria M1. L’Agenzia delle Entrate aveva fornito il modello e le istruzioni con il Provvedimento del 28 gennaio. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’impostae riguarda esclusivamente le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia precisa inoltre che la ...

