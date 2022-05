Bonus 200 euro per lavoratori stagionali: requisiti e come viene pagato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ebbene sì, anche i lavoratori stagionali potranno approfittare del Bonus 200 euro. Questo ciò che prevede il decreto Aiuti da 14 miliardi di euro, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 maggio. Tale provvedimento ha ricevuto il primo via libera da parte del Governo, che ha dovuto poi decidere tutte le trattative. Ed è questo il motivo per cui ancora non è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare, è stato necessario intervenire sull’indennità una tantum, sul superBonus 100% e sulla cessione bancaria del credito. Ma vediamo ora quali sono i requisiti e le tempistiche del Bonus 200 euro per i lavoratori stagionali. Bonus 200 per i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ebbene sì, anche ipotranno approfittare del200. Questo ciò che prevede il decreto Aiuti da 14 miliardi di, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 maggio. Tale provvedimento ha ricevuto il primo via libera da parte del Governo, che ha dovuto poi decidere tutte le trattative. Ed è questo il motivo per cui ancora non è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare, è stato necessario intervenire sull’indennità una tantum, sul super100% e sulla cessione bancaria del credito. Ma vediamo ora quali sono ie le tempistiche del200per i200 per i ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - pdnetwork : Ci siamo battuti per aiuti concreti a famiglie e imprese. Le nostre proposte sono state approvate: ?? Assegno… - sole24ore : Bonus di 200 euro, ecco le modalità di erogazione categoria per categoria - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Bonus 200 euro per chi lavora negli studi professionali: cosa sapere sul rimborso - caafcgil_ER : RT @LeggiOggi_it: Il #bonus200euro per #dipendenti, #autonomi e #pensionati arriva a #luglio Per ogni categoria beneficiaria è prevista una… -