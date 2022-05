Bonus 200 euro, chi lo riceverà e come: le regole per lavoratori e pensionati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Bonus di 200 euro previsto dal dl Aiuti arriverà con la busta paga di luglio e interesserà oltre 30 milioni di persone che hanno un reddito fino a 35mila euro. La misura è stata pensata come aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia (sempre fino a 35mila euro). A ricevere il Bonus una tantum saranno lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, collaboratori domestici e autonomi con modalità diverse di erogazione. Vediamo insieme come. Bonus 200 euro ai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildi 200previsto dal dl Aiuti arriverà con la busta paga di luglio e interesserà oltre 30 milioni di persone che hanno un reddito fino a 35mila. La misura è stata pensataaiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia (sempre fino a 35mila). A ricevere iluna tantum sarannodipendenti, autonomi,e disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, collaboratori domestici e autonomi con modalità diverse di erogazione. Vediamo insieme200ai ...

