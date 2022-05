Bonus 200 euro anche a chi vive all'estero: aumento prezzi non riguarda solo l'Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Bonus 200 euro spetta anche ai pensionati Italiani residenti all'estero? Per rispondere a tale domanda è necessario analizzare il testo del 'decreto aiuti', non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco a quale conclusione siamo arrivati noi di Investire Oggi. Il Bonus 200 euro Il decreto aiuti ha previsto un Bonus di 200 euro una tantum in favore di: lavoratori dipendenti; ... Leggi su investireoggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il200spettaai pensionatini residenti all'? Per rispondere a tale domanda è necessario analizzare il testo del 'decreto aiuti', non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco a quale conclusione siamo arrivati noi di Investire Oggi. Il200Il decreto aiuti ha previsto undi 200una tantum in favore di: lavoratori dipendenti; ...

