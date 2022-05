Bonus 200 euro a luglio: come viene erogato, categoria per categoria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 75, il secondo della giornata del 2 maggio, è stato approvato il cosiddetto Decreto Aiuti, un decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, un Bonus da 200 euro una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, e, secondo quanto affermato dal premier Draghi durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il provvedimento interesserà circa 28 milioni di italiani. Nel CdM del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 75, il secondo della giornata del 2 maggio, è stato approvato il cosiddetto Decreto Aiuti, un decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, unda 200una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000, e, secondo quanto affermato dal premier Draghi durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il provvedimento interesserà circa 28 milioni di italiani. Nel CdM del ...

