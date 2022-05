Bologna, Saputo in Italia dopo il derby: in agenda incontro con Sartori per il mercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente del Bologna, Joey Saputo, è atteso in Italia dopo la partita con il Sassuolo per incontrare Sartori Il presidente del Bologna, Joey Saputo, è atteso in Italia nei prossimi giorni dopo la sfida contro il Sassuolo. Il suo arrivo è previsto per due motivi. Il primo per stare vicino alla squadra, mentre il secondo per un incontro con Sartori e iniziare a parlare di mercato. Una programmazione per il futuro in casa rossoblù. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente del, Joey, è atteso inla partita con il Sassuolo per incontrareIl presidente del, Joey, è atteso innei prossimi giornila sfida contro il Sassuolo. Il suo arrivo è previsto per due motivi. Il primo per stare vicino alla squadra, mentre il secondo per uncone iniziare a parlare di. Una programmazione per il futuro in casa rossoblù. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

