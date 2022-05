(Di mercoledì 11 maggio 2022) Garye ilcontinueranno un altro anno insieme. Il difensore e centrocampista cileno ha rinnovato il contratto, inizialmente in scadenza nel 2022, per un'altra stagione e quindi fino al...

Nutizieri : Bologna, rinnovo di contratto per Medel - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Bologna, Medel rinnova fino al 2023 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Bologna, Medel rinnova fino al 2023 - Ftbnews24 : Bologna, UFFICIALE: Medel rinnova fino al 2023 #SerieA - Pall_Gonfiato : #Bologna, #Medel rinnova! E' ufficiale: il comunicato e i dettagli -

Commenta per primo La storia tra Gary Medel e il Bologna continuerà anche il prossimo anno. Il 34enne cileno aveva il contratto in scadenza a giugno e ha rinnovato per un altro anno, fino al 2023. UFFICIALE: Bologna, Medel rinnova di un altro anno. Rimarrà rossoblù fino al 2023 Un matrimonio destinato a continuare quello tra il Bologna e Gary Medel: il 34enne cileno, trasformato da Sinisa Mihajlovic da centrocampista in centrale difensivo della sua difesa a tre, è uno dei ... BOLOGNA- Il Bologna ha comunicato con una nota ufficiale di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto con il difensore Gary Medel fino al 30 giugno 2023.