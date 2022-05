Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di mercoledì 11 maggio 2022. Prosegue il monitoraggio della pandemia con i numeri aggiornati su contagi, morti e guariti nella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore. oggi si registrano 6.157 nuovi contagi, 12 morti, 2.877 guariti, 9.985 tamponi molecolari, 37 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.044 (-42) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di112022. Prosegue il monitoraggio della pandemia con i numeri aggiornati sunella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore.si registrano 6.157 nuovi, 12, 2.877, 9.985 tamponi molecolari, 37 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.044 (-42) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 maggio: (Adnkronos) - Numeri su contagi, ricov… - occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Lombardia - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi 10 maggio in Lombardia: 9.481 nuovi casi e 34 morti - infoitinterno : Covid, il bollettino: 206 casi nel Lodigiano, 2.947 nel Milanese, 9.481 in Lombardia, 56.015 in Italia - infoitinterno : Covid Lombardia, bollettino del 10 maggio: oggi 9.481 casi e 34 morti -