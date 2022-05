Bollettino Covid oggi, mercoledì 11 maggio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Bollettino Covid di mercoledì 11 maggio 2022, con i numeri aggiornati nelle ultime 24 ore relativamente a nuovi casi, morti e guariti da Coronavirus. Prosegue la raccolta dei dati ufficiali e aggiornati del Ministero della Salute e dell’ISS, che monitorano giorno dopo giorno la curva epidemiologica con il dettaglio di ogni regione italiana. Ecco i dati aggiornati per la giornata di oggi: 42.249 nuovi contagi, 115 morti, 84.344 guariti, 77.564 tamponi molecolari, 338 (-20) ricoverati in terapia intensiva, 8.412 (-167) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 41.776 in meno gli attualmente positivi in meno per un totale di 1.041.196. IL Bollettino E I NUMERI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildi112022, con i numeri aggiornati nelle ultime 24 ore relativamente a nuovi casi,da Coronavirus. Prosegue la raccolta dei dati ufficiali e aggiornati del Ministero della Salute e dell’ISS, che monitorano giorno dopo giorno la curva epidemiologica con il dettaglio di ogniitaliana. Ecco i dati aggiornati per la giornata di: 42.249 nuovi, 115, 84.344, 77.564 tamponi molecolari, 338 (-20) ricoverati in terapia intensiva, 8.412 (-167) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 41.776 in meno gli attualmente positivi in meno per un totale di 1.041.196. ILE I NUMERI ...

