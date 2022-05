Blanco | chi sono i suoi genitori? Come si chiamano e che lavoro fanno? Ha fratelli o sorelle? Nome | età | dove vive la sua famiglia | foto | Instagram

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Avete mai visto idi? Sapete che il cantante non è figlio unico? Ecco tutto sulladell’interprete di Brividi!è uno dei più giovani e apprezzati cantanti della scena musicale italiana. Già vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, è anche protagonista dell’Eurovision 2022 in duetto con Mahmood in rappresentanza dell’Italia con la...