Bill Gates positivo al Covid: “Per fortuna ho fatto il vaccino” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono risultato positivo al Covid. Sto avendo sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute”. Bill Gates ha annunciato la sua positività su Twitter, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono risultatoal. Sto avendo sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute”.ha annunciato la sua positività su Twitter, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho ladi esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

repubblica : Covid, Bill Gates positivo. L'annuncio su Twitter: 'Faremo di tutto per evitare una nuova pandemia' - SkyTG24 : Bill Gates positivo al #Covid19: “Fortunato ad aver fatto il vaccino” - MediasetTgcom24 : Bill Gates: 'Rischiamo una variante Covid più trasmissibile e mortale' #billgates - razorblack66 : RT @ALFO100897: Bill Gates positivo al Covid: 'Per fortuna ho fatto il vaccino'. Contento tu!? Dove c'è 'gusto' non c'è 'perdenza'...?? htt… - eleaugusta : RT @madforfree: Bill Gates positivo al covid: “Sintomi lievi, sono grato di aver fatto il vaccino”. Praticamente lo stesso punto di vista d… -