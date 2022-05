Beve acqua e bicarbonato dopo la grigliata | esplosione allo stomaco | il caso che sconvolge il pronto soccorso

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Una rara lacerazione causata da una grande abbuffata, seguita da una incontrollata assunzione di. È quanto accaduto a un 43enne modenese, che senza ilintervento dei medici dell'ospedale di Baggiovara a quest'ora sarebbe potuto essere morto. L'episodio si è verificato a Pasquetta, ma è emerso soltanto adesso: l'uomo aveva partecipato a unadi carne con gli amici, durante la quale aveva anche bevuto birra,diché a cena aveva mangiato una pizza in famiglia. Avvertendo una forte pressione sullo, il 43enne ha assunto del“in modo incontrollato”, come ha lui stesso ammesso. Si è poi scoperto che losi era lacerato, con l'uomo che ha avvertito una sorta di “”. Il ...

frizzante e bicarbonato, due cucchiai interi, per digerire la grigliata con gli amici e la pizza in famiglia: finisce ... MODENA. Era a una grigliata con gli amici: birra, pizza, carne. Un'abbuffata a cui poi ha cercato di porre rimedio, per digerire, con due cucchiai interi di bicarbonato e acqua frizzante. Ma quel "mix ... Intervento di tre ore all'ospedale di Baggiovara. Il 43enne che si era abbuffato a Pasquetta: "Ho sentito come un'esplosione" ...