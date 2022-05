Bergamo, torna la truffa del catalogo: “Occhio alla firmetta, si rischiano esborsi di 5mila euro” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bergamo. È la nuova frontiera delle frodi porta a porta. I malintenzionati, con la scusa di una semplice firma su una ricevuta per la ricezione di un catalogo o di una tessera sconti e da ultimo sulla privacy attivano un contratto in cui l’ignara vittima si impegna a pagare cifre che possono arrivare anche oltre i 5 mila euro. Ecco di cosa si tratta e come difendersi. “La cosiddetta truffa del catalogo, dunque, sta tornando fin troppo di moda – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, dopo due anni di pandemia diffusa che ha limitato i margini di manovra dei venditori porta a porta. Da quello che ci raccontano le vittime, i venditori sono persone giovani, gentili al primo appuntamento e arroganti nel secondo, quello decisivo. Decisamente bravi nell’incantare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022). È la nuova frontiera delle frodi porta a porta. I malintenzionati, con la scusa di una semplice firma su una ricevuta per la ricezione di uno di una tessera sconti e da ultimo sulla privacy attivano un contratto in cui l’ignara vittima si impegna a pagare cifre che possono arrivare anche oltre i 5 mila. Ecco di cosa si tratta e come difendersi. “La cosiddettadel, dunque, stando fin troppo di moda – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum-, dopo due anni di pandemia diffusa che ha limitato i margini di manovra dei venditori porta a porta. Da quello che ci raccontano le vittime, i venditori sono persone giovani, gentili al primo appuntamento e arroganti nel secondo, quello decisivo. Decisamente bravi nell’incantare ...

