Belen Rodriguez, il costume intero che a malapena copre il seno | Followers incontenibili (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono circa 180mila le interazioni raccolte dalla bella argentina tra like e commenti. Del resto, la foto in costume parla da sola… Indicata da molti come una bomba sexy, non si smentisce assolutamente. Le foto pubblicate sul proprio profilo Instagram stanno facendo impazzire i fan. E' il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la bellissima Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione "Tintoria". Poi conduce diversi programmi, tra cui "Scherzi a parte", "Sarabanda", "Tu sì que vales"

