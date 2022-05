Basket | playoff Nba | Booker guida Phoenix alla vittoria su Dallas in gara-5 | Suns avanti 3-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag. - (Adnkronos) -batte con un netto 110-80 Ds e si porta in vantaggio per 3-2 nella semifinale della Western Conference Nba. Dopo le due brutte prestazioni in Texas, iritrovano la loro pcanestro sui due lati del campo e travolgono i Mavericks con un terzo quarto sensazionale da 33-14, piazzandoci all'interno un parziale da 17-0 per riportarsi in vantaggio nella serie. E dire che i Mavs erano stati in vantaggio per quasi tutto il primo tempo, pur non andando mai oltre le 8 lunghezze di vantaggio e finendo travolti dal terzo quarto dei padroni di casa, che non hanno mai perso tre partite in fila in questa stagione. A tenere in piedi inella prima frazione di gioco sono 16 punti di Devin, che ne piazza altri 12 nel terzo ...