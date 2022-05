Basket | la Nba piange la scomparsa di Bob Lanier | 8 volte All-Star negli anni ' 70

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) New York, 11 mag. -(Adnkronos) - La famiglia della Nbaladi Bob, uno dei migliori giocatori degli'70 e Hall of Famer dal 1992. Ad annunciarlo è stata la stessa lega in un comunicato:è scomparso dopo una breve malattia all'età di 73, gli ultimi 30 dei quali passati proprio a lavorare per la Nba come ambasciatore globale e assistente speciale del commissioner David Stern e successivamente di Adam Silver. “Per più di 30ha viaggiato in giro per il mondo insegnando i valori del gioco e lasciando un impatto positivo ovunque sia andato” ha scritto Silver nel comunicato dell'annuncio. “Per Bob era un lavoro di amore, ed è una delle persone più gentili e amorevoli con cui io sia mai entrato in contatto”....