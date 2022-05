Basket | apoteosi Virtus Bologna! Vince l’EuroCup e stacca il biglietto per l’Eurolega 2023!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È grande festa alla Segafredo Arena. LaBologna sconfigge i turchi del Frutti Extra Bursaspor al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine e conquista2022. Si tratta della prima vittoria italiana in questa competizione, la seconda continentale per importanza. Grazie a questo successo le V Nere strappano il pass per2022-2023, raggiungendo così l’Olimpia Milano nella massima competizione europea. Dopo alcuni minuti in discreto equilibrio, in cui Teodosic regala subito grande spettacolo e gli ospiti rispondono colpo su colpo (7-7), pur commettendo diversi falli (cinque dopo meno di tre giri d’orologio), laBologna aumenta il ritmo e grazie soprattutto a uno straordinario Belinelli trova un grandissimo parziale di 18-5 (25-12). Nel secondo quarto il Bursaspor non reagisce e ...