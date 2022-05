Banijay si quota alla borsa di Amsterdam

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il gigante della tvsi quoterà attraverso una Spac finanziata da Arnault Financial Times, pagina 9, di Leila Abboud e Alex Barker. L’imprenditore francese Stéphane Courbit porterà inla sua società di produzione televisivae il gruppo di scommesse sportive online Betclic attraverso una Spac sostenuta da investitori come Bernard Arnault e Vincent Bolloré. L’accordo dà a FL Entertainment, la nuova società, un valore d’impresa di 7,2 miliardi di euro o 4,1 miliardi di euro di valore azionario. Le azioni cominceranno a essere scambiate su Euronext adil primo luglio. La mossa permetterà a Courbit, un investitore esperto il cui primo successo è stato nei reality show televisivi, di elencare le imprese che hanno trascorso più di due decenni a costruire attraverso acquisizioni sostenute dal ...

Quel che sembra certo e definitivo è che a giugno e luglio Temptation Island non prenderàsu ... società controllata al 50% da Maria De Filippi " e al 50% da Rti - Mediaset " e, che ...... il primo talent show italiano per aspiranti Maîtres Chocolatiers, prodotto daItalia. che si svolge ad alta, nessuno sospetta che i quattro giovani terrestri combattono per ... Banijay si quota in borsa - E-DUESSE.IT Attraverso una Spac la società che possiede format quali “MasterChef” e “Tempation Island” imbarcherà anche il gruppo di scommesse Betclic.Banijay si quota in Borsa. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, verrà fusa con una società-veicolo (Spac – Special Purpose Acquisition Company) sostenuta da Bernard Arnault e Vincent Bolloré ...