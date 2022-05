Bandiera Blu, sono 82 i marina ad ottenerla nel 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso della 36a edizione della manifestazione promossa dalla FEE Italia, è stata assegnata la Bandiera Blu alla bellezza di 82 marina: si tratta del più il più ambito dei riconoscimenti che potranno issare sul proprio pennone. Questo il dato ufficiale sulla quantità di Bandiere Blu conferite in occasione della cerimonia odierna svoltasi in streaming. “Bandiera Blu simbolo di crescita dei marina” “Le 82 strutture portuali turistiche che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento”, ha dichiarato Luciano Serra, Presidente Assonat Confcommercio, “mostra un importante segno di consolidamento e continuità dei marina che hanno intrapreso un percorso di crescita in tema di qualità, sostenibilità e servizi; il risultato conseguito certifica un incremento dei marina premiati negli ultimi ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso della 36a edizione della manifestazione promossa dalla FEE Italia, è stata assegnata laBlu alla bellezza di 82: si tratta del più il più ambito dei riconoscimenti che potranno issare sul proprio pennone. Questo il dato ufficiale sulla quantità di Bandiere Blu conferite in occasione della cerimonia odierna svoltasi in streaming. “Blu simbolo di crescita dei” “Le 82 strutture portuali turistiche che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento”, ha dichiarato Luciano Serra, Presidente Assonat Confcommercio, “mostra un importante segno di consolidamento e continuità deiche hanno intrapreso un percorso di crescita in tema di qualità, sostenibilità e servizi; il risultato conseguito certifica un incremento deipremiati negli ultimi ...

Advertising

matteorenzi : Il Tap NON ha distrutto la spiaggia del Salento: è stata confermata la bandiera blu a Melendugno (Lecce). Nel libro… - TeresaBellanova : Melendugno anche per questo anno è bandiera blu. Come sapete in questa località insiste il gasdotto Tap. La marea d… - ilfoglio_it : La riviera di Melendugno è stata ancora una volta Bandiera blu. Ma il Tap non doveva rovinare per sempre quel tratt… - ines_bianca : RT @FVGlive: ???? Lo sapete che #Grado e #LignanoSabbiadoro si aggiudicano la BANDIERA BLU anche quest'anno?! Il prestigioso riconoscimento… - ottopagine : Bandiera blu, conferma per Marina d'Arechi: 'Economia e sostenibilità' #Salerno -