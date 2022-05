Banca Popolare Vesuviana, da cooperativa a Spa: via libera dall’Assemblea straordinaria dei soci (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ stata iscritta ieri, martedì 10 maggio, presso il Registro delle Imprese di Napoli “la deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria dei soci di Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop., tenutasi in data 30 aprile 2022 in prima convocazione, con la quale è stata approvata la trasformazione della Banca da “società cooperativa per Azioni” in “società per Azioni” con la conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione di una nuova ragione sociale Banca Popolare Commerciale Spa”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto. Il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ stata iscritta ieri, martedì 10 maggio, presso il Registro delle Imprese di Napoli “la dezione assuntadeidiSoc. Coop., tenutasi in data 30 aprile 2022 in prima convocazione, con la quale è stata approvata la trasformazione dellada “etàper Azioni” in “età per Azioni” con la conseguente adozione di un nuovo testo di statutoale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione di una nuova ragionealeCommerciale Spa”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto. Il ...

