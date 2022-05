Bambino con la maglia della Juventus chiede una foto a De Laurentiis: brutta risposta del presidente del Napoli! (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si sta svolgendo in questi minuti a Roma l’assemblea della Lega Serie A. I presidente delle varie società stanno man mano arrivando alla riunione, dove il tema principale della discussione dovrebbe essere la richiesta provenuta da alcuni club di far giocare i match di tutte le squadre contemporaneamente nelle ultime due giornate, richiesta che però sarebbe contraria agli accordi per i diritti televisivi. All’arrivo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, è accaduto un curioso episodio: il presidente azzurro è stato infatti fermato da un Bambino che indossava la maglia della Juventus. foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis La risposta del ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si sta svolgendo in questi minuti a Roma l’assembleaLega Serie A. Idelle varie società stanno man mano arrivando alla riunione, dove il tema principalediscussione dovrebbe essere la richiesta provenuta da alcuni club di far giocare i match di tutte le squadre contemporaneamente nelle ultime due giornate, richiesta che però sarebbe contraria agli accordi per i diritti televisivi. All’arrivo deldel Napoli Aurelio De, però, è accaduto un curioso episodio: ilazzurro è stato infatti fermato da unche indossava la: Getty Images- Aurelio DeLadel ...

