Baldini: “Barbera sold-out? Ecco cosa ho detto alla squadra. Accardi e Soleri…” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Serie C contro la Triestina Leggi su mediagol (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le dichiarazioni di Silvio, tecnico del Palermo,vigilia del match di ritorno dei playoff di Serie C contro la Triestina

Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo-Triestina, Baldini: «Barbera pieno è ciò che desideravamo da tanto, un regalo per noi» - Ilovepalermocalcio - CalcioTime_it : I rosanero si avvicinano allo scontro di giovedì con le idee chiare. Baldini non ha lasciato spazio a interpretazio… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, superato il mal di trasferta: 3° successo lontano dal ‘Barbera’ per Baldini - Mediagol : Palermo, superato il mal di trasferta: 3° successo lontano dal ‘Barbera’ per Baldini - infoitsport : Baldini: “Giovedì al ‘Barbera’ dobbiamo chiudere la gara” -