Bad | Bergamo Animation Days | tre giorni di incontri e proiezioni con i big dell’animazione

ivonne69villa : RT @ComunediBergamo: Presentato il festival Bad-Bergamo Animation Days, una tre giorni dedicata al mondo dell’animazione e che si terrà a B… - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Presentato il festival Bad-Bergamo Animation Days, una tre giorni dedicata al mondo dell’animazione e che si terrà a B… - ComunediBergamo : Presentato il festival Bad-Bergamo Animation Days, una tre giorni dedicata al mondo dell’animazione e che si terrà… - ComunediBergamo : RT @AmoBergamo: #Bergamo Tutto sul festival internazionale Bad-Bergamo Animation Days, dal 20 al 22 maggio - AmoBergamo : #Bergamo Tutto sul festival internazionale Bad-Bergamo Animation Days, dal 20 al 22 maggio -

Nella giornata di oggi, martedì 10 maggio, è stato presentato in conferenza stampa il festival internazionaleAnimation Days , una tre giorni avvincente e ricca di appuntamenti esclusivi dedicata al mondo dell'animazione, che si terrà adal 20 al 22 maggio.... non solo per il suo legame con Nick Cave (ha fatto parte della primissima formazione deiSeeds,... 30 Apr MAROSTICA (VI) Sala Don Bosco 04 May PARMA Borgo Santa Brigida (solo) 05 May...Da venerdì 20 a domenica 22 maggio la rassegna che avrà Bruno Bozzetto nella doppia veste di protagonista e organizzatore. Il creatore di Cattivissimo Me e dei Minions ospite principale ...Atalanta: le condizioni di Zapata. Uno stop precauzionale, nulla di più, come specificato anche da Gasperini nel post gara di La Spezia. Nelle prossime ore dovrebbe già tornare ad allenarsi regolarmen ...