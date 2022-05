Azovstal sotto attacco, incendio nell’acciaieria: enorme colonna di fumo dalla struttura – I video (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continuano gli attacchi dell’esercito russo sull’acciaieria Azovstal a Mariupol, dove secondo il consigliere del sindaco della città portuale ucraina, Petro Andryushchenko, l’offensiva è ripresa ancora oggi 11 maggio «non solo con aerei e artiglieria, ma anche con carri armati che stanno cercando di sfondare». Citato dall’agenzia Ukrinform, Andryushchenko ha poi spiegato nell’area dell’impianto sarebbe anche scoppiato un nuovo incendio, come mostrato nelle immagini diffuse dalla stessa agenzia su Telegram. Un video pubblicato da Ukrinform mostra una colonna di denso fumo nero levarsi dalla struttura. Il tuo browser non supporta il tag iframe Leggi anche: Il capo dell’intelligence del battaglione Azov: «A Kiev non capiscono cosa succede ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continuano gli attacchi dell’esercito russo sull’acciaieriaa Mariupol, dove secondo il consigliere del sindaco della città portuale ucraina, Petro Andryushchenko, l’offensiva è ripresa ancora oggi 11 maggio «non solo con aerei e artiglieria, ma anche con carri armati che stanno cercando di sfondare». Citato dall’agenzia Ukrinform, Andryushchenko ha poi spiegato nell’area dell’impianto sarebbe anche scoppiato un nuovo, come mostrato nelle immagini diffusestessa agenzia su Telegram. Unpubblicato da Ukrinform mostra unadi densonero levarsi. Il tuo browser non supporta il tag iframe Leggi anche: Il capo dell’intelligence del battaglione Azov: «A Kiev non capiscono cosa succede ...

Advertising

NicolaPorro : ?? All'#Azovstal non ci sono più civili. Cosa trattiene i russi? #Capuozzo spiega: 'Lì sotto pare ci siano due cose… - Sbrn65 : RT @Se23rex: Perché i russi non radono al suolo l'Azovstal? Capuozzo: 'Lì sotto c’è qualcosa…' - Quarta Repubblica ??????????????Dei civili??????????… - robychisar : RT @Se23rex: Perché i russi non radono al suolo l'Azovstal? Capuozzo: 'Lì sotto c’è qualcosa…' - Quarta Repubblica ??????????????Dei civili??????????… - Se23rex : Perché i russi non radono al suolo l'Azovstal? Capuozzo: 'Lì sotto c’è qualcosa…' - Quarta Repubblica ??????????????Dei ci… - basilucano : @simsavit @TgLa7 L'Area 52 è sotto l'Azovstal -