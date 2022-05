Advertising

TV7Benevento : **Azione: Calenda-Salvini, scintille social sulla dominatrice candidata** - - g_dimarzo : RT @UngaroStefano: 'Qual è la carica politica più alta tra i suoi clienti? «Senatore della Repubblica (ride). È un senatore che si batte in… - mimmaotto : @MisssFreedom @Azione_it @CarloCalenda Dai.... È un' impresentabile Ha fatto bene Calenda,che comunque non poteva c… - orsu61 : RT @LucillaMasini: Calenda boccia la candidatura della mistress Doha Zaghi. Lui si fa dominare solo da Renzi. #Calenda #elezioni #renzi #a… - sologiuma : RT @LucillaMasini: Calenda boccia la candidatura della mistress Doha Zaghi. Lui si fa dominare solo da Renzi. #Calenda #elezioni #renzi #a… -

...dimissioni del coordinatore comasco di, Andrea Luppi, come si legge su La Provincia di Como e il Corriere della Sera. "Mi sono dimesso subito dopo le parole arrivate dal leader Carlo" ...Era stata inserita nella lista in quota ad, il movimento di Carlo. Ed è stato proprio lui a scaricare la candidatura e chi l'ha proposta: 'Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non ...Torna alla home X1 / 28 Previous Next Tutte le facce di Carlo Calenda al Pincio. Foto di Pizzi 11/05/2022 “Dicono che il reddito di cittadinanza stia funzionando perché spinge i salari in su, non è ve ...L’annuncio dei 5 Stelle: «Non saremo presenti in tutti i Comuni, Conte impegnato nella costruzione del nuovo corso». In 18 capoluoghi su 26 con il Pd ...