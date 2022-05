Avatar: La Via dell'Acqua, il trailer è stato visto oltre 148 milioni di volte in un giorno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutti pazzi per Avatar: La Via dell'Acqua, il teaser ha già ottenuto oltre 148 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione online. I fan di Avatar non stanno più nella pelle al pensiero dell'arrivo al cinema del primo sequel. Lo dimostra l'attenzione riservata al primo teaser trailer di Avatar: La Via dell'Acqua, che ha ottenuto oltre 148,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di pubblicazione secondo Disney e 20th Century. Di queste, 23 milioni provengono dalla sola Cina. Il teaser di Avatar: La via dell'Acqua è approdato in rete dopo essere stato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutti pazzi per: La Via, il teaser ha già ottenuto148di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione online. I fan dinon stanno più nella pelle al pensiero'arrivo al cinema del primo sequel. Lo dimostra l'attenzione riservata al primo teaserdi: La Via, che ha ottenuto148,6di visualizzazioni nelle prime 24 ore di pubblicazione secondo Disney e 20th Century. Di queste, 23provengono dalla sola Cina. Il teaser di: La viaè approdato in rete dopo essere...

