Autostrade, attivo il cashback: di cosa si tratta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attivato a maggio un nuovo servizio da Autostrade per l’Italia, società che è gestita da Cassa depositi e prestiti In tempo di inflazione e rincari scoprire delle opportunità di risparmiare, specie sugli spostamenti, non è poca cosa. I costi energetici, infatti, continuano a lievitare e non si tratta soltanto di energia elettrica e gas. I L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attivato a maggio un nuovo servizio daper l’Italia, società che è gestita da Cassa depositi e prestiti In tempo di inflazione e rincari scoprire delle opportunità di risparmiare, specie sugli spostamenti, non è poca. I costi energetici, infatti, continuano a lievitare e non sisoltanto di energia elettrica e gas. I L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fisco24_info : Autostrade, attivo il nuovo servizio Cashback con targa: (Adnkronos) - Rimborso a partire dai 10 minuti di ritardo… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Dall'1 maggio è attivo il cosiddetto 'cashback con targa', valido sulla rete gestita da Autostrade pe… - fisco24_info : Cashback ritardi autostrada, cos'è e come funziona il rimborso: (Adnkronos) - Attivo dal 1° maggio 2022 ed è valido… - lautomobile_ACI : Il servizio cashback di Autostrade per l’Italia termine la prima fase di sperimentazione ed è attivo. - CodeAttBot : RT @SettenewsWeb: E' attivo da oggi, domenica 1 maggio, il nuovo servizio denominato “Cashback con targa”, per ottenere i rimborsi ai ritar… -