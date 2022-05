Auriemma a Teleclubitalia | “De Laurentiis e Spalletti costretti a stare insieme”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Dopo Napoli – Fiorentina, Aurelio Deera infuriato tanto da contattare altri allenatori. Era un’occasione enorme con due gare casalinghe consecutive da vincere per accelerare e vincere lo scudetto e invece si è fatto un solo punto. Accanto al presidente, in quel momento, avrebbero dovuto esserci tutti coloro che hanno detto che non voleva L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Le dichiarazioni adi Raffaele: dall'addio di Osimhen a fine stagione fino al deferimento del Napoli, passando per il match di domenica....momento del presto ex capitano del Napoli Raffaele, giornalista sportivo di fede partenopea, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di 'Club Napoli All News', in onda su