Attenzione il bonus psicologo ha una scadenza | non pensarci troppo!

Advertising

ALIENA34 : @quirinale @Palazzo_Chigi @Montecitorio @SenatoStampa ??Vorrei attirare la vs ATTENZIONE sul bonus di 200€ che verr… - SilvioMagliano : Bonus 'dei 200 euro', paradosso all'italiana. Al massimo dell'emergenza demografica corrisponde il minimo di attenz… -

Tra le novità in materia diedilizi poniamo l'al nuovo adempimento che, a partire dal prossimo 27 maggio, lega iedilizi all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore . Come sappiamo a ...Di questi: 10 milioni sono stati destinati al potenziamento delle strutture del Servizio sanitario pubblico; L'altra metà, invece, serviranno a finanziare il cosiddettopsicologo. Il...Superbonus: dal prossimo 27 maggio sarà obbligatorio stipulare contratti di appalto con datori di lavori che applicano i Ccnl di settore.È da poco stato approvato in Conferenza Stato Regioni il documento del ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Economia che, in dieci articoli, stabilisce le modalità per presentare ...