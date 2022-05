Attacco informatico da russi a siti italiani, anche di Senato e Difesa Pubblicato elenco di quelli violati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il gruppo russo Killnet ha rivendicato l’Attacco informatico in corso. I siti internet di Senato, ministero della Difesa, Istituto superiore di Sanità, Aci e vari altri in Italia sono irraggiungibili. Pubblicato dal gruppo nel proprio canale Telegram un elenco dei siti attaccati. L'articolo Attacco informatico da russi a siti italiani, anche di Senato e Difesa <small class="subtitle">Pubblicato elenco di quelli violati</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il gruppo russo Killnet ha rivendicato l’in corso. Iinternet di, ministero della, Istituto superiore di Sanità, Aci e vari altri in Italia sono irraggiungibili.dal gruppo nel proprio canale Telegram undeiattaccati. L'articolodadi di proviene da Noi Notizie..

