Attacco hacker russo ai siti del Senato e del ministero della Difesa: sono irraggiungibili. Foto (Di mercoledì 11 maggio 2022) È di questi minuti la notizia di un Attacco hacker che sta coinvolgendo i siti del Senato della Repubblica italiana e del ministero della Difesa. Si tratterebbe di un Attacco di matrice russa, ma al momento le informazioni sono in corso di verifica. Questi non sono gli unici siti colpiti, ci sarebbero anche quelli dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Aci e altri. Il blocco è stato rivendicato come un “Attacco all’Italia”. Attacco hacker ai siti di Senato e ministero della Difesa: siti bloccati Se si prova ad accedere ai ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) È di questi minuti la notizia di unche sta coinvolgendo idelRepubblica italiana e del. Si tratterebbe di undi matrice russa, ma al momento le informazioniin corso di verifica. Questi nongli unicicolpiti, ci sarebbero anche quelli dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Aci e altri. Il blocco è stato rivendicato come un “all’Italia”.aidibloccati Se si prova ad accedere ai ...

Advertising

martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - RobTallei : Un attacco informatico a diversi siti italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, è in corso da parte di ha… - ACiavattella : RT @dottorbarbieri: ???? Sotto attacco hacker i siti web del Ministero della Difesa e del Senato. L'attacco è stato rivendicato dal colletti… - ragusaibla : RT @marcodimaio: All'indomani dell'incontro tra Draghi e Biden, il gruppo di hacker russo Killnet rivendica l'attacco a diversi siti italia… -