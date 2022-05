Attacco hacker russi a siti italiani, quello del Senato bloccato alcune ore. La Difesa: «Sul nostro solo manutenzione» (Di mercoledì 11 maggio 2022) siti italiani sotto Attacco degli hacker russi. L'aggressione è stata rivendicata dal collettivo russo "Killnet" e ha colpito alcuni tra i siti governativi italiani tra cui... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 11 maggio 2022)sottodegli. L'aggressione è stata rivendicata dal collettivo russo "Killnet" e ha colpito alcuni tra igovernativitra cui...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - Raf17Pallotto : RT @martaottaviani: Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv, #tr… - francescomila18 : RT @__Pam__de: Italia: attacco hacker ai siti istituzionali, non hanno mai funzionato così bene #ammuzzo #Anonymous -