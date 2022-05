Attacco hacker russi a siti italiani, nel mirino anche il Senato. Indaga Polizia Postale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un Attacco informatico a diversi siti italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, è avvenuto nelle ore scorse da parte di hacker russi. L'Attacco, rivendicato dal collettivo filo russo 'Killnet', secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma ha reso complicato per ore l'accesso ai diversi siti (IL LIVEBLOG SULLA GUERRA - LO SPECIALE). A Indagare sull'Attacco è il Cnaipic della Polizia Postale. Al momento in procura, a Roma, non è stato aperto alcun fascicolo. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uninformatico a diversi, tra cui quello dele della Difesa, è avvenuto nelle ore scorse da parte di. L', rivendicato dal collettivo filo russo 'Killnet', secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma ha reso complicato per ore l'accesso ai diversi(IL LIVEBLOG SULLA GUERRA - LO SPECIALE). Are sull'è il Cnaipic della. Al momento in procura, a Roma, non è stato aperto alcun fascicolo.

