Atletica, Desalu: “Non sono ancora nella storia, ci sono ancora tanti risultati da fare” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il campione olimpico della 4×100 metri, Fausto Desalu, è stato ospite del talk di Atletica TV. Qui io 28enne ha parlato di tanti argomenti, da Tokyo 2020, alla prossima Diamond League. Ecco le sue parole: “Sto molto bene, sono pronto per il debutto nei 100 metri del 18 maggio a Savona e ci sarà da divertirsi. La medaglia d’oro alle Olimpiadi ha cambiato soltanto la mia consapevolezza. Mi sono reso conto che tutto è possibile, con il lavoro. Non sono ancora nella storia, non credo di essere arrivato, ci sono ancora tanti risultati da fare. Mi sento ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il campione olimpico della 4×100 metri, Fausto, è stato ospite del talk diTV. Qui io 28enne ha parlato diargomenti, da Tokyo 2020, alla prossima Diamond League. Ecco le sue parole: “Sto molto bene,pronto per il debutto nei 100 metri del 18 maggio a Savona e ci sarà da divertirsi. La medaglia d’oro alle Olimpiadi ha cambiato soltanto la mia consapevolezza. Mireso conto che tutto è possibile, con il lavoro. Non, non credo di essere arrivato, cida. Mi sento ...

