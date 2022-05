Atalanta, spesa in casa Verona: D’Amico per Sartori, idea Tudor per la panchina? (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Atalanta potrebbe stravolgere i piani societari nella prossima stagione: da Verona arriverà D’Amico e con lui anche Tudor? L’Atalanta potrebbe far spesa in casa Verona in estate. La Dea potrebbe stravolgere i suoi piani e fare una vera e propria rivoluzione. Come Ds il nome caldo è quello di D’Amico, che prenderà il posto di Sartori verso Bologna. Con l’arrivo del nuovo Ds potrebbe cambiare anche l’allenatore? L’idea è quella di provare a portare Tudor in nerazzurro, ma con Gasperini l’Atalanta parlerà a fine stagione a seconda anche di come finirà con queste due partite mancanti. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’potrebbe stravolgere i piani societari nella prossima stagione: daarriveràe con lui anche? L’potrebbe farinin estate. La Dea potrebbe stravolgere i suoi piani e fare una vera e propria rivoluzione. Come Ds il nome caldo è quello di, che prenderà il posto diverso Bologna. Con l’arrivo del nuovo Ds potrebbe cambiare anche l’allenatore? L’è quella di provare a portarein nerazzurro, ma con Gasperini l’parlerà a fine stagione a seconda anche di come finirà con queste due partite mancanti. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'#Atalanta fa spesa in casa #Verona: con #Damico potrebbe arrivare anche #Tudor? ?? - larenait : Le mire dell'Atalanta sul tecnico gialloblù @HellasVeronaFC - Karma13854940 : @Napolinblack @doctor_el86 @pisto_gol @sassipiedimonte La juve al mercato invernale era a -10 dall’atalanta che era… - GiulioPini1 : @apuntobracco Non verrà spesa una lira e Juric l'anno prossimo allenerà una squadra che potrà mettere a sua disposi… - Gia37428511 : @Roberto00789487 @francesca_turco Ha speso 6,5 mln per Raul moro la spesa annuale del settore giovanile dell'Atalanta... -