Atalanta: lavoro a parte per Pezzella, Toloi e Sportiello (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua il lavoro di preparazione per l'Atalanta al Centro Bortolotti in vista della sfida contro il Milan in programma domenica allo stadio Meazza, per la penultima giornata di campionato. Il tecnico Gasperini ha diretto oggi una seduta di allenamento che ha visto però lavorare a parte Sportiello, vittima di una lombosciatalgia, oltre che ai vari Pezzella e Toloi. Per domani è prevista una nuova sessione pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e sempre a porte chiuse. SportFace.

