(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è svolta ieri, martedì 10 maggio, l’annualepresso l’Hotel Poseidon di Torre del Greco. Tanti i temi all’ordine del giorno che sono stati trattati, con ampi momenti di confronto tra gli asati. Ancora una volta l’dimostra non essere uno sterile resoconto di quanto svolto durante l’anno, ma uno strumento di condivisione e di crescita collettiva. Il presidente Aucella ha aperto l’con la propria relazione, tracciando anche un bilancio del triennio che si è concluso, ringraziando ilper l’egregio lavoro svolto, nonostante le difficoltà causate da pandemia e dalla guerra. Aucella ha sottolineato come l’asazione rappresenta ancora oggi una comunità viva ...

Advertising

Il Denaro

...di Federorafi con Confindustria Campania e Confindustria Caserta (annunciata nell'... tradizione e innovazione nei Gioielli di Torre del Greco" che il Tarì, in collaborazione con, ......, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria, a livello internazionale CIBJO " Confederazione Mondiale della Gioielleria che ha tenuto in fiera la sua... Assocoral, assemblea dei soci: ecco il nuovo Consiglio direttivo - Ildenaro.it Alle 11, nell’ambito dell’incontro “Nasce il Polo orafo Campano: opportunità e prospettive”, sarà ufficializzata la Convenzione di Federorafi con Confindustria Campania e Confindustria Caserta ...Marcianise – E’ Sabato 30 aprile la giornata più attesa di OPEN, il salone della Gioielleria del Tarì che come ogni anno spalanca le porte del Centro orafo di Marcianise al mondo orafo nazionale. Tema ...