Associazione mafiosa ed estorsione 5 arresti

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si sono fermate le indagini della Squadra Mobile per assicurare alla giustizia anche quegli indagati che si erano resi irreperibili nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare del gennaio scorso. Come si ricorderà, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la Squadra Mobile dette esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari (custodia in carcere edomiciliari), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce, a carico di 38 persone ritenute responsabili a vario titolo difinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali e altro. Nei ...