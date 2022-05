Ascolti TV | Martedì 10 Maggio 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Conduttori Eurovision Nella serata di ieri, Martedì 10 Maggio 2022, su Rai1 la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022 ha appassionato .000 spettatori pari al % (qui il dato dello scorso anno su Rai4). Su Canale 5 l’ultima puntata di Un’Altra Verità ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Gilles Villeneuve, l’Aviatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Sotto assedio – White House Down segna ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Conduttori Eurovision Nella serata di ieri,10, su Rai1 la prima semifinale di Eurovision Song Contestha appassionato .000 spettatori pari al % (qui il dato dello scorso anno su Rai4). Su Canale 5 l’ultima puntata di Un’Altra Verità ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Gilles Villeneuve, l’Aviatore ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Sotto assedio – White House Down segna ...

Advertising

Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 10 Maggio 2022. Bene l'Eurovision: 5,5 mln - 27% - davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 10 Maggio 2022 BOOM per #ESC al 27% - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 10 maggio 2022: Eurovision (semifinale), Un'altra verità, Le Iene, Dì Martedì, dati Auditel e sh… - Giornaleditalia : #EurovisionAscoltitvRaiMediaset Ascolti tv ieri sera, martedì 10 maggio: l'Eurovision fa il botto, per gli altri le… - ailuuiiig : @R0SS93 ehh ma lo sai che non l'ho capito... Scorsa settimana davano doppio appuntamento a oggi (martedì) e anche a… -