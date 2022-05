Ascolti Tv Analisi 10 maggio 2022: ESC spegne Canale5. Mediaset al top? Con le ‘Altre’. Floris batte Bianchina e Orsini. Roma e Sinner: Sky sprinta su 20 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ascolti al top: su Rai1 Eurovision Song Contest 5,5 milioni e 27,03%; Tg1 4,827 milioni e 23,12%; Anteprima ESC 4,716 milioni e 23,12% Menù generalista ancora più variegato del solito martedì 10 maggio, senza calcio di Coppa e con un’inedita sfida delle ammiraglie a tenere banco. Su Rai1 è andata in onda la prima semifinale da Torino di Eurovision Song Contest. Ma contro l’ammiraglia pubblica Canale 5 ha trasmesso ‘soltanto’ l’ultima puntata della serie francese Un’altra verità (ma stasera c’è la finale di Coppa Italia, Inter-Juve, su Canale 5 che promette sfracelli). Mentre hanno completato la griglia ‘leggera’ il bel docufilm dedicato a Gilles Villeneuve su Rai2 e lo speciale delle Iene su Italia 1 dedicato a Paola/Paolo Catanzaro, ex mistico divenuto showgirl. In prima serata la situazione bellica e diplomatica, dopo il viaggio di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 11 maggio 2022)al: su Rai1 Eurovision Song Contest 5,5 milioni e 27,03%; Tg1 4,827 milioni e 23,12%; Anteprima ESC 4,716 milioni e 23,12% Menù generalista ancora più variegato del solito martedì 10, senza calcio di Coppa e con un’inedita sfida delle ammiraglie a tenere banco. Su Rai1 è andata in onda la prima semifinale da Torino di Eurovision Song Contest. Ma contro l’ammiraglia pubblica Canale 5 ha trasmesso ‘soltanto’ l’ultima puntata della serie francese Un’altra verità (ma stasera c’è la finale di Coppa Italia, Inter-Juve, su Canale 5 che promette sfracelli). Mentre hanno completato la griglia ‘leggera’ il bel docufilm dedicato a Gilles Villeneuve su Rai2 e lo speciale delle Iene su Italia 1 dedicato a Paola/Paolo Catanzaro, ex mistico divenuto showgirl. In prima serata la situazione bellica e diplomatica, dopo il viaggio di ...

