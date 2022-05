Area Marina | «Di fatto la maternità subisce lo stesso trattamento della disabilità»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo le dichiarazionistilista Elisabetta Franchi, se ne riparla: le donne in età fertile, che potrebbero (o vorrebbero) avere figli, vengono discriminate in àmbito lavorativo. Proprio come succede alle persone disabili. Parola di chi ne sa qualcosa

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - Punta Campanella, 5 bandiere blu nell'Area Marina Protetta - Seven_Seas_info : map/Italy/Elbe/Porto turistico Rio Marina - franconemarisa : L'Area Marina Protetta di Bergeggi compie 15 anni: tutela dell'ambiente e valorizzazione del territorio (FOTO) - … - CSVSalerno : #opportunità #estate2022 #?volontariato. L'Area Marina Protetta Punta Campanella ricerca volontari per l'osservazio… - positanonews : #Ambiente #Copertina #areamarinaprotetta #bandierablu #bandiereblu Punta Campanella, 5 bandiere blu nell’Area Marin… -

Ohga!

...Romea, nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa tra i campeggi Reno e Romea; Lido ... Gli stabilimenti balneari hanno facoltà, nell'ambito dell'in concessione e previa Scia, di ......Archeologica di Nervia, corso Genova 134 16.00 . Per il 5° ciclo di 'La Stampa al museo', ... tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 maggio DIANO10.00 - 19.00 . Mostra 'Futuro ... In Antartide potrebbe nascere l’area marina protetta più grande del mondo, ma la guerra può impedirne (o rallentarne) la realizzazione Dopo le dichiarazioni della stilista Elisabetta Franchi, se ne riparla: le donne in età fertile, che potrebbero (o vorrebbero) avere figli, vengono discriminate in àmbito lavorativo. Proprio come succ ...Vandalismi a Marina Centro, intervenire per tempo con prevenzione e deterrenza Dichiarazione di Fabrizio Pagliarani, presidente del Consorzio operatori balneari Marina riminese, e Mirco Pari, direttor ...