Ardea | sito archeologico nella spiaggia Tor San Lorenzo trasformato in un cantiere abbandonato | affreschi e mosaici coperti da rifiuti

A volte si pensa che per trovare la bellezza ci sia bisogno di viaggiare, di andare in un posto lontano dal quale siamo. Scoprire altro è sicuramente un elemento necessario per la nostra esperienza di vita ma a volte, le cose belle, le abbiamo sotto gli occhi e neanche lo sappiamo. Questo è il caso del sito archeologico Castrum Inui situato nei pressi della spiaggia Tor San Lorenzo, comune di Ardea, provincia di Roma. Jimmy Ghione, in un servizio a Striscia La Notizia, ha fatto notare quanto la potenzialità di questo posto non sia mai stata presa in considerazione e come l'incuria dell'uomo abbia trasformato un luogo meraviglioso in un cantiere, oltretutto abbandonato.

